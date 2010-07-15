-PAKİSTAN'IN SVAT BÖLGESİNDE PATLAMA İSLAMABAD (A.A) - 15.07.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Svat bölgesin en büyük kenti Mingora'da meydana gelen patlamada en az 5 kişi öldü. Geo News televizyonun haberine göre, Mingora'da bir otobüs durağında meydana gelen patlamada bazıları ağır, 18 kişi de yaralandı. Haberde, 50'ye yakın iş yeri ve 8 aracın zarar gördüğü belirtildi. Bir görgü tanığı, olayın intihar saldırısı olduğunu söyledi. -CAMİYE BOMBALI SALDIRI- Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber bölgesinde içinde bir türbe bulunan camiye bombalı saldırı düzenlendi. Dawn News televizyonunun bölgesel hükümet kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Hayber'in Landi Kotal ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerce düzenlenen saldırıda cami ve türbe tamamen yıkıldı. Can kaybının olmadığı belirtilen haberde, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı ifade edildi.