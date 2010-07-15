T24 LogoT24 Logo
Dünya

PAKİSTAN'IN SVAT BÖLGESİNDE PATLAMA İSLAMABAD (A.A)

15 Temmuz 2010 15:28

-PAKİSTAN'IN SVAT BÖLGESİNDE PATLAMA İSLAMABAD (A.A) - 15.07.2010 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Svat bölgesin en büyük kenti Mingora'da meydana gelen patlamada en az 5 kişi öldü. Geo News televizyonun haberine göre, Mingora'da bir otobüs durağında meydana gelen patlamada bazıları ağır, 18 kişi de yaralandı. Haberde, 50'ye yakın iş yeri ve 8 aracın zarar gördüğü belirtildi.   Bir görgü tanığı, olayın intihar saldırısı olduğunu söyledi. -CAMİYE BOMBALI SALDIRI- Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber bölgesinde içinde bir türbe bulunan camiye bombalı saldırı düzenlendi. Dawn News televizyonunun bölgesel hükümet kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Hayber'in Landi Kotal ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerce düzenlenen saldırıda cami ve türbe tamamen yıkıldı. Can kaybının olmadığı belirtilen haberde, güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığı ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24