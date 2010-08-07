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Dünya

Pakistan'ın Sind eyaleti kırmızı alarmda

Pakistan'da meydana gelen sel felaketi en az 1600 kişinin ölümüne neden oldu, 12 milyon kişi de felaketten etkilendi.

07 Ağustos 2010 03:00

T24- Sel suları Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletini etkisi altına alırken bölgede kırmızı alarma geçildi. Yüzlerce köy sular altında kalırken, Indus nehri yakınlarında yaşayan yarım milyona yakın kişi evlerinden tahliye edildi.


Son 80 yılın en şiddetli selleri en az 1600 kişinin ölümüne neden oldu, 12 milyon kişi de felaketten etkilendi.


Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Avrupa ziyaretini iptal etmediği için yoğun eleştirilere hedef oldu.


Ancak Zerdari BBC'ye verdiği mülakatta bakanlar kurulunun kurtarma çalışmalarını yakından izlediğini ve kendisini bilgilendirdiklerini söyledi.


Cumhurbaşkanı ziyarette bulunduğu ülkelerden sel konusunda yardım sözü aldığını da belirtti.


Süren muson yağmurları ve İndüs Irmağı'nın yükselmesi yüzünden Pencap eyaletinde de binlerce kişi evlerini terketmek zorunda kaldı.


Sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerde ev, dükkan ve benzin istasyonları tamamen su altında kaldı.


Yaşadıkları yerleri terkeden köylüler, göğüs ve boyunlarına kadar yükselen sular içinde, yalın ayak ve kendilerine ait eşyayı başlarının üzerinde taşıyarak ilerlemeye çalışıyor.


Tarımsal zenginliği yüzünden Pakistan'ın 'tahıl ambarı' olarak bilinen Pencap'da, 1300'den fazla köy sellerden zarar gördü ve en az 25 bin ev tahrip oldu.


Kot Addu ve yakınındaki Layyah bölgelerinin büyük kısmında suyun düzeyi, sadece ağaç tepeleri görülebilecek kadar yükselmiş durumda.


Onlarca köyün sel suları altında kaldığı Sind eyaletinde, yetkililerin halkı evlerini tahliye etmeye çağırmasına rağmen insanlar yaşadıkları yerlerden ayrılma konusunda isteksiz.


Meteoroloji yetkilileri yağışların süreceği tahmininde bulunuyorlar.


Başbakan Yusuf Rıza Gilani, sellerde mahsur kalan 100 bin kadar kişinin kurtarıldığını belirtti.


Askeri birlikler deniz motoru ve helikopterlerle köylüleri daha yüksek yerlere naklediyorlar.


Ancak hükümet ve sivil toplum örgütleri, yardım malzemelerini sellerden en çok zarar gören bölgelere ulaştırmada zorluklar yaşıyor.


Sel mağdurları, yetkilileri kurtarma ve yardım ulaştırma konusunda yetersiz kalmakla suçluyor.

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