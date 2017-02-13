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Dünya

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı

Cemaat-ul Ahrar örgütü, saldırıyı üstlendiğini duyurdu

13 Şubat 2017 21:37

Pakistan’ın en kalabalık eyaleti Pencap'ın başkenti Lahor'da meydana gelen patlamada en az 10 kişi yaşamını yitirirken, 70 kişi de yaralandı.

Pencap Eyaleti Polis Sözcüsü Nayab Haider, yaptığı açıklamada, "Patlamanın intihar saldırısından kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi. Ayrıca, emniyet kaynakları, saldırıda yaralananların sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi.

Yerel medyaya yansıyan görüntülerde caddede bulunan kalabalığın arasında bombanın patladığı, insanların korku ve can havliyle kaçıştığı görüldü.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, saldırıya ilişkin bir kınama mesajı yayımladı. Öte yandan, Cemaat-ul Ahrar örgütü, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Patlama, yüzlerce ilaç üreticisi ve kimyagerin Pencap Eyalet Meclisi yakınlarındaki Mall Caddesi'nde düzenlediği protesto esnasında meydana gelmişti.

Lahor'da geçen yıl Paskalya Bayramı kutlamalarında bir parkta düzenlenen bombalı saldırıda 70'den fazla insan ölmüştü.

 

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