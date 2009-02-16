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Dünya

Pakistan'ın kuzeyinde şeriat ilan edildi

Pakistan'da hükümet ülkenin kuzeybatısındaki Svat bölgesinde şeriat yönetimi uygulanmasına karar verdi.

16 Şubat 2009 02:00

Pakistan hükümeti, ülkenin kuzeybatısındaki Svat vadisi ve çevresinde şeriat yönetiminin uygulanmasına karar verdi. Kararın amacı Taliban’ın 2007 sonlarından beri bölgede başlattığı isyanı bastırarak, kontrolü ele geçirmek.

Ülkenin kuzeybatısından sorumlu vali yaptığı açıklamada, “Başarılı geçen müzakerelerin ardından, İslami olmayan ve Kuran karşıtı olduğu düşünülen tüm yasaların bu bölgede iptaline karar verildi.” dedi.

Ancak şeriat hükümlerinin uygulanması ile beraber, bölgedeki askerin varlığının daha güçleneceği de bildirildi.

Anayasa ihlali

Yetkililer henüz konuyla ilgili daha detaylı bilgi vermediler, ancak Kuzeybatı bölgesinin başbakanı konumunda olan Amir Haydar Khan Hoti, bu değişimin Pakistan anayasasının ihlali anlamına gelmeyeceğini savundu.

Svat bölgesinde Taliban’a yakın İslami liderler ile Pakistan hükümeti arasındaki müzakereler bir süredir devam ediyordu. Hükümetin, militanların silah bırakması karşılığında bölgede şeriat yönetimine izin verebileceği konuşuluyordu.

Bu kararın, Pakistan’ın Taliban ve El Kaide’ye yakınlığı ile bilinen radikal güçlerin eline geçmesinden endişe duyan ABD ve diğer Batılı güçler tarafından eleştirilmesi bekleniyor.

Bugün Pakistan’ın kuzeybatısına ABD tarafından bir füze saldırısı düzenlenmiş, olayda 30’a yakın kişi hayatını kaybetmişti.

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