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Dünya

PAKİSTAN'IN ESKİ DEVLET BAŞKANLARINDAN LAGHARİ HAYATINI KAYBETTİ İSLAMABAD (A.A)

20 Ekim 2010 11:13

-PAKİSTAN'IN ESKİ DEVLET BAŞKANLARINDAN LAGHARİ HAYATINI KAYBETTİ İSLAMABAD (A.A) - 20.10.2010 - Pakistan'ın eski Devlet Başkanlarından Faruk Laghari, 70 yaşında vefat etti. Pakistan Devlet Televizyonu PTV, uzun süredir kalbinden rahatsız olan Laghari'nin Raval Pindi kentinde bir özel hastahanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede 1993-1997 yıllarında görev yapan Laghari, 1996 yılında Pakistan'ın ilk kadın başbakanı Benazir Butto'nun başında olduğu Pakistan Halk Partisi (PPP) hükümetini yolsuzlukları ve faili meçhul cinayetleri gerekçe göstererek anayasal yetkisini kullanarak düşürmüştü. Uzun yıllar PPP'de siyaset yapan Laghari, Butto ile yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle bu partiden ayrılmış ve Millet Partisi'ni (MP) kurmuştu. Millet Partisi, 2002 yılında, Pakistan'da askeri darbeyle iktidara gelen General Pervez Müşerref'in desteklediği Pakistan İslam Birliği-Kaid (PML-Q) partisiyle birleşmişti. Laghari, memleketi Pencap Eyaletinin Dera Gazi Han kentinde devlet töreniyle toprağa verilecek.  

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