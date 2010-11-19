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Dünya

PAKİSTAN'IN ELEKTRİĞİ TÜRK GEMİSİNDEN İSLAMABAD (A.A)

19 Kasım 2010 14:25

-PAKİSTAN'IN ELEKTRİĞİ TÜRK GEMİSİNDEN İSLAMABAD (A.A) - 19.11.2010 - Kronik elektrik sıkıntısı içinde bulunan Pakistan'a, bir Türk gemisinden enerji sağlanacak. Geminin Türk sahibi Karkey şirketinin sözcülerinden Esad Mahmud, Pakistan'ın ulusal elektrik şirketiyle 5 yıllık kontrat imzaladığını söyledi. Mahmud, Kaya Bey adlı geminin Karaçi açıklarında demirlediğini ve 4 hafta içinde şebekeye dahil olacağını bildirdi. Mahmud, gemiden 230 megavatlık enerji sağlanacağını ifade etti. Bunun, dünyanın en büyük gemi merkezli enerji santrali olduğu belirtiliyor. Pakistan'da elektrik kısıntıları bazı bölgelerde günde 16 saate çıkıyor ve sanayide büyük aksaklıklara yol açıyor.

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