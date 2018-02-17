Pakistan'ı sarsan tecavüz davasında idam kararı

Pakistan'da ülke çapında büyük tepkiye neden olan tecavüz ve cinayet davasında karar açıklandı. Mahkeme İmran Ali'yi suçlu bularak dört kez idama mahkum etti.

24 yaşındaki İmran Ali geçen Ocak ayında 6 yaşındaki Zeynep Ensari'ye önce tecavüz ettiği, ardından da küçük kızı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanıyordu. Ali 5 gün süren yargılama sırasında aralarında Zeynep Ensari'nin de bulunduğu 8 çocuğa saldırdığını ve Ensari'yi öldürdüğünü itiraf etti. Pencap eyaleti Başsavcısı Ehtesham Kadir "Davanın baş sanığı işlediği suçları itiraf etti ve dört kez idama mahkum edildi" şeklinde konuştu.

Dava güvenlik gerekçesiyle Pakistan'ın Lahor kentindeki Kot Lakhpat cezaevindeki terörle mücadele ile ilgili davalara bakan bir mahkemede görüldü. Pakistan yasalarına göre toplum genelinde korkuya neden olan suçlar terör suçu kapsamına alınabiliyor.

Kurbanın ailesine bir milyon rupi

Mahkeme Ali'ye 3 milyon 200 bin Pakistan rupisi yani yaklaşık 23 bin 500 euro da para cezası verdi. Bu paranın yaklaşık bir milyonluk bölümünün Zeynep Ensari'nin ailesine verileceği açıklandı.

Zeynep Ensari'nin babası Geo TV'ye verdiği demeçte "Mahkemenin verdiği karardan memnunum. Ancak infazın halkın gözü önünde gerçekleştirilmesi talebimi yineliyorum" dedi.

Polis küçük kızın cesedini Ocak ayında, kaçırılmasından bir hafta sonra Kasur kentindeki bir çöplükte bulmuştu. İmran Ali olaydan iki hafta sonra tutuklanmıştı.

Pakistan'da olayın meydana geldiği bölgede geçen yıl bir düzine kadar benzer vaka kayıtlara geçmişti.

dpa,AP/BW/BD

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