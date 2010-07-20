Pakistan'ı karıştıran suikast

T24- Pakistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret içeren el ilanı dağıttıkları gerekçesiyle yargılanan iki Hıristiyan kardeş mahkeme çıkışında kimliği belirsiz bir genç tarafından öldürüldü. İki kardeşin idam edilmesi için bu ay başında olaylı geçen protesto gösterileri düzenlenmişti. Ülkede din temelli çatışmaları körüklemesinden endişe edilen suikast, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Pakistan ziyareti sırasında gerçekleşti.



AFP ajansının haberine göre, 32 yaşındaki papaz Raşit Emmanuel ve kardeşi Sacid, Faysalabad şehrindeki mahkeme çıkışında kimliği belirsiz bir genç tarafından vuruldu.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, polis yetkilileri, iki kardeşin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi. Olayda bir polis memuru da ağır yaralandı.



İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren el ilanları dağıtmakla suçlanan Emmanuel kardeşler 2 Temmuz tarihinde tutuklanmıştı.



Faysalabad'ın fakir semtlerinden Varis Pura'da bu ay başında yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerde iki kardeşin idam edilmesini isteyen protestocular bir Katolik kilisesini taşlamış, sokaklarda lastikler yakmıştı. Çıkan olayların ardından yaklaşık 100 bin Hıristiyan'ın yaşadığı bölgede çok sayıda Hırıstiyan evini terk edip kaçmıştı.



"SUÇLAMALAR ASILSIZ"



Ülkede din temelli çatışmalara yol açmasından endişe edilen suikastın ardından, birçok Pakistanlı iki kardeşin komploya kurban gittiğini savundu.



AFP'ye konuşan Demokratik Pakistan Azınlıkları Vakfı sözcüsü Cemil Pagaan, iki kardeşe yönelik suçlamaların asılsız olduğunu söyledi.



"Hiçbir kanıt veya tanık yok" diyen Pagaan, üzerlerinde imza bulunmadığını belirttiği el ilanlarının kasıtlı olarak Emmanuel kardeşlerin ismiyle dağıtıldığını ifade etti.