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Dünya

Pakistan'ı karıştıran kapak!

Kolunda istihbarat servisinin dövmesiyle FHM dergisinin Hindistan sürümüne pozlar veren Pakistanlı model Veena Malik, tartışmaların hedefinde.

08 Aralık 2011 02:00


T24 - Kolunda istihbarat servisinin dövmesiyle FHM dergisinin Hindistan sürümüne pozlar veren Pakistanlı model Veena Malik, tartışmaların hedefinde. Pakistanlı model, "Tamamen çıplak pozlar vermedim, sadece üstsüzdüm. Dergi fotoğraflarla oynamış" dedi. FHM dergisi ise "Herşeyden kendisinin bilgisi vardı" açıklamasında bulundu.


FHM dergisinin Hindistan sürümünün bu ayki kapağı, oldukça tartışma yarattı.

Kapakta, Pakistanlı model Veena Malik'in yarı çıplak fotoğrafı bulunuyor. Tartışma konusu ise verdiği pozdan çok, kolundaki dövmeyle alakalı.

"ISI" Pakistan İstihbarat Servisi'nin kısaltması. Dövme Pakistan'ı kızdırdı. Fotoğraflar ülkenin muhafazakar kanadında 'skandal' olarak yorumlandı.

CNNTürk'te yer alan habere göre; tepkilerin artması üzerine Pakistanlı model, çırılçıplak poz vermediğini, sadece üstsüz olduğunu" belirtti, hatta FHM dergisini fotoğrafların üzerinde oynamakla suçladı. Malik, dergiye yaklaşık 2 milyon dolarlık tazminat davası açacağını söyledi.

Model, fotoğraflara gelen eleştirilerden en çok ailesinin etkilendiğini, hatta gözyaşları içinde babasının kendisiyle konuşmadığını da belirtti.

FHM Hindistan kanadı ise gelişmeler karşısında şokta. Derginin editörü Kk Şerma ise, "Bütün herşeyden kendisinin haberi vardı. Gizli hiçbirşey yoktu. Hatta bu konsepti kendisi de beğenmişti" açıklamasında bulundu.

Malik'in tazminat davasına karşılık, FHM dergisi de karşı dava açma hazırlığında.


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