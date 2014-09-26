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Dünya

Pakistan'dan 'Türkiye nükleer silah yapacak' iddiasına yanıt

Pakistan, Türkiye arasında nükleer silah yapımına ilişkin herhangi bir işbirliğinin bulunmadığını açıkladı

26 Eylül 2014 01:47

Pakistan'ın 1998 yılında nükleer silah programını başlatan Prof. Dr. Abdulkadir Han, Pakistan ile Türkiye arasında nükleer silah yapımına ilişkin herhangi bir işbirliğinin bulunmadığını belirterek, iddiaları 'saçma' olarak nitelendirdi.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Başkent İslamabad'da yüksek güvenlik önlemleri altında yaşayan ve basın mensupları ile görüşmeyen Han nükleer silahlanma iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Pakistan'ın 1998 yılında nükleer silah sahibi olmasını sağlayan bilim adamı olarak bilinen Prof. Dr. Han, Türkiye'nin Pakistan 'dan yardım alarak gizli bir nükleer silah programı yürüttüğü iddialarını kesin bir dille reddetti. Bu alanda iki ülke arasında herhangi bir işbirliği bulunmadığını ifade eden Han, iddiaları 'saçma' olarak niteledi.

Eski Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emekli Korgeneral Asif Yasin Malik ise Türkiye ile Pakistan arasında savunma alanındaki işbirliğinin son derece iyi olduğunu ancak hiçbir şekilde nükleer silah yapımına ilişkin bir yardımlaşmanın olmadığını söyledi.

 

'Haberin hedefi Türkiye değil Pakistan'

 

Malik, "Bu haber doğru değil. Pakistan nükleer teknolojinin yayılmasına karşıdır. Biz yapmak zorunda kaldığımız için nükleer silah sahibi olduk" dedi.
 
"Bence bu haberin hedefi Türkiye değil Pakistan'dır. Haberin amacı Müslüman dünyasının tek nükleer silah sahibi ülkesini baskı altına almaktır" diyen Malik, "Bizim nükleer çalışmalarımız, ülkemizi dış müdahalelere karşı korumak içindir herhangi bir ihracat amacı gütmemektedir" ifadesini kullandı.

Alman gazetesi Die Welt, "Türkiye'nin nükleer silah yapmak istediğini" iddia etmiş, gerekli teknik bilginin Pakistan'dan alındığını öne sürülmüştü.

 

 

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