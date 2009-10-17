Pakistan'dan Taliban'a kara saldırısı

Yerel yetkililer, Pakistan ordusunun, Güney Veziristan'daki aşiret bölgesinde bulunan Taliban militanlarına karşı kara saldırısı başlattığını ifade etti.



BBC'ye açıklama yapan yetkililer Pakistan Taliban'ının yeni lideri Hakimullah Mehsud'un kalesi olarak görülen bölgeye, tank destekli 30 bin askerin gönderildiğini ileri sürdü.



Askerlerin bölgeye kuzey, doğu ve batıdan yaklaştığı kaydedilirken, Taliban militanlarına karşı hava saldırıları başlatıldığı da söylendi.



Ordu operasyonu, güvenlik güçlerine yönelik ardı ardına gelen Taliban saldırılarını izlediği belirtilirken, saldırılar ardından bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.



Kışlaya ve polis binasına saldırılarında 11 kişi öldü



Dün (17 Ekim 2009) ülkenin kuzeybatısındaki Peşaver kentinde bir polis binasıyla ordu kışlalarını hedef alan saldırıda en az 11 kişinin öldüğü açıklandı.



Ondan önce de Lahor kentinde ve ülkenin kuzey batısında güvenlik güçlerine ait merkezlerde meydana gelen patlamalarda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Peşaver'de son bir haftada iki saldırı meydana geldi.



Dün (17 Ekim 2009) düzenlenen saldırıda bir çocuk hayatını kaybetmiş, bir hafta önce bir pazar yerine düzenlenen saldırıda ise 49 kişi ölmüştü.



Peşaver Afganistan sınırına giden yol üzerinde.



Ayrıca aşiretlerin kontrolündeki bölgeye geçiş noktalarından biri olan kent, İslamcı militanların da sığınaklarından.



Pakistan'da son iki hafta içerisinde düzenlenen çeşitli saldırılarda toplam 150'den fazla kişinin öldüğü belirtiliyor.