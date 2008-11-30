Pakistan'dan Hindistan'a koşulsuz yardım

Hindistan'ın Mumbai kentinde silahlı militanlara karşı yaklaşık üç gün süren operasyonların sona ermesinin ardından, Pakistan hükümeti, saldırıları araştırmak için Hindistan'a koşulsuz yardım teklifinde bulundu.



Başta bir tren istasyonu, iki lüks otel, bir restorana olmak üzere bir kaç yerde birden düzenlenen saldırılarda yaklaşık 200 kişinin öldüğü belirtiliyor.



Bazı Hindistanlı yetkililer saldırının ardından yaptıkları açıklamalarda, saldırıyı üstlenen Dekkan Mücahidleri adlı örgütün Pakistan'la bağlantılı olabileceğini belirtmişlerdi.



Hindistan televizyonuna bir açıklama yapan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ise, aşırı tepki verilmemesi gerektiğini, saldırıların Pakistan bağlantısına dair delillerin ortaya çıkması durumunda gerekeni yapacaklarını söyledi.



Hindistan dışişleri bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise, militanların Pakistanla bağlantılı olduğuna dair ellerinde delil olduğunu belirtti.



Operasyonun bitmesi ardından yapılan aramalarla birlikte ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.



Hindistan'ın Mumbai kentinde güvenlik güçleri, birkaç saat önce silahlı militanlara karşı iki günü aşkın bir süredir devam eden operasyonların tamamlandığını duyurmuştu.



Hindistan ordusundan bir komutan, Taj Mahal Palace Oteli'nde yaşanan son çatışmada üç militanın öldürüldüğünü söyledi.



Operasyonun ardından kolluk kuvvetlerinin 400 odalı otel içindeki aramaları sürüyor.



Otelde hala sivillerin olup olmadığı ise kesinlik kazanmış değil.



Operasyonun son saatlerinde, çatışmalar şiddetlenmiş, otelin pencerelerinden dumanlar çıktığı görüntülenmişti.



Dekkan Mücahidleri adlı İslamcı grubun üstlendiği bir dizi saldırıda, toplam en az 195 kişinin hayatını kaybetti.



Binada arama yapan birliklerden birinin komutanı yaklaşık 50 ceset gördüğünü, bunlardan 30'unu tek bir salonda bulduklarını anlattı.



Emniyet kaynakları binalarda patlamamış el bombaları da olduğunu ve bunları etkisiz hale getirmeye çalıştıklarını söylüyor.



Militanların ele geçirdiği diğer otel olan Trident Oberoi'daki rehine krizi ise önceki sabah sona ermişti.



Trident Oberoi'dan 93 rehinenin sağ çıkarıldığı, 24 ceset bulunduğu belirtiliyor.



İki gemi yakalandı



Bu arada Hintli yetkililer tarafından suçlanan Pakistan, soruşturmaya yardımcı olmak üzere istihbarat şefini ülkeye gönderdiğini açıkladı.



Güçlü istihbarat örgütü şefi Ahmed Şuca Paşa'nın gönderilmesini Hindistan'ın talep ettiği belirtiliyor.



Saldırganları Mumbai'ye taşımakla suçlanan iki Pakistan yük gemisini durduran Hintli yetkililerin incelemeleri de sürüyor.



Gemilerin Mumbai'nin kuzeyinde durdurulduğu bildiriliyor.



Eylemcilerin Çarşamba gecesi kente daha büyük bir gemiyle yaklaştıktan sonra, son birkaç kilometreyi sürat botlarıyla aştığı sanılıyor.



Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, saldırıların ülke dışında üstlenmiş bir grup tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Pranab Muherci de açıkça, Pakistan ile bağlantısı olan unsurlardan söz etti.



Buna karşılık Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, bu olaya siyaset karıştırılmaması ve düşmanlara karşı el ele verilmesi çağrısında bulundu.





