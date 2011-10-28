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Dünya

Pakistan'dan füze denemesi İSLAMABAD (A.A)

28 Ekim 2011 14:43

-Pakistan'dan füze denemesi İSLAMABAD (A.A) - 28.10.2011 - Pakistan ordusu, 700 kilometre menzilli Hataf (Babür) 7 füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı. Ordunun Basın ve Halkla İlişkiler Merkezinden (ISPR) yapılan açıklamada, Pakistanlı mühendisler tarafından yapılan Babür füzesinin konvansiyonel ve nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Füze denemesini başarıyla gerçekleştiren ekibin, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Yusuf Rıza Gilani tarafından tebrik edildiği bildirildi.

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