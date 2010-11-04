-PAKİSTAN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI İSLAMABAD (A.A) - 04.11.2010 - Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası toplumun Pakistan'daki selzedeler için sağladığı yardımların bitmek üzere olduğunu, milyonlarca sel mağduru için yeni ve devamlı maddi kaynağa ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. BM sözcüsü Stacey Winston, başkent İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan kış şartlarınI da göz önüne alarak, Pakistan'a acil ve düzenli yardım sağlanması için uluslararası toplumu yeniden harekete geçmeye çağırdı. Azalan kaynaklar nedeniyle acil yardım çalışmalarının yavaşladığına işaret eden Winston, ''Öngördüğümüz hazırlıkları zamanında tamamlayamazsak sel mağdurları kış şartlarında yeni krizlerle karşı karşıya kalabilir'' dedi. BM geçen ay, Pakistan'da 8,5 milyondan fazla insanın gıda, su, barınma ve diğer temel ihtiyaçlara muhtaç olarak yaşadığını, acil yardımların devam etmesi için 2 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu, şimdiye dek uluslararası toplumun 718 milyon dolar yardımda bulunduğunu açıklamıştı. Pakistan'da temmuz ve ağustos aylarındaki sellerde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 20 milyondan fazla kişi de sellerden etkilenmişti.