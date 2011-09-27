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Dünya

Pakistan'dan Çin'e destek  İSLAMABAD (A.A)

27 Eylül 2011 15:45

-Pakistan'dan Çin'e destek  İSLAMABAD (A.A) - 27.09.2011 - Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik, Çin'e, Sincan bölgesinden gelen ve Pakistan'da saklanan 'militanlarla' mücadele konusunda destek verdiklerini bildirdi. Malik, Çin Halk Güvenlik Bakanı Meng Jianzhu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın aşiretler bölgesinde saklanan Çinli 'militanlarla' mücadele edeceklerini belirterek, ''Onlara acımasız şekilde saldıracağız. Çin'in düşmanı herkes, Pakistan'ın da düşmanıdır'' dedi.  Söz konusu 'militanların' Çin'in Sincan özerk bölgesinden geldiği ve Pakistan'ın Afganistan'la olan sınıra yakın bölgesinde eğitim aldığı ifade edildi.  Sincan özerk bölgesi, Türkiye'de Doğu Türkistan olarak biliniyor. Doğu Türkistan, ilk kez 1930 yılında bağımsızlık ilan etti, ancak bunu sürdüremeyerek kısa sürede yine Çin'in kontrolü altına girdi. 1944 yılında ilan edilen ikinci bağımsızlık ise sadece 5 yıl sürdü. Sincan, 1953 yılında eyaletten özerk bölgeye dönüştürüldü. Çin hükümeti ile bölgede yaşayan Uygur Türkleri arasındaki gerginlik halen devam ediyor. 2009 yılında Sincan'ın başkenti Urumçi'de çıkan olaylarda 200'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, Çin'in olaylara müdahalesi büyük tepki çekmişti. Öte yandan, Pakistan ABD ile ilişkilerinin bozulmasının ardından Çin ile olan bağını güçlendirmeye çalışıyor. Pakistan, ABD'nin Kuzey Veziristan aşiretler bölgesindeki militanlara karşı saldırı yapılması isteğini reddediyordu. Ancak, Malik geçen Pazar günü bir çok 'Çinli militan'ı öldürdükleri açıklarken, ne zaman ve nasıl olduğu konusunda bilgi vermedi. 

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