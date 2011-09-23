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Dünya

Pakistan'dan ABD'ye uyarı İSLAMABAD (A.A)

23 Eylül 2011 12:14

-Pakistan'dan ABD'ye uyarı İSLAMABAD (A.A) - 23.09.2011 - Pakistan, ABD'nin, Pakistan yönetiminin militanlara yönelik savaştaki performasınsını açıkça eleştirmeye devam etmesi durumunda bir müttefikini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. ABD'nin New York kentinde Geo TV'ye konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Har, ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen'in Pakistan istihbarat teşkilatına yönelttiği, Taliban bağlantılı Hakkani örgütüyle ilişki içinde bulunduğu suçlamasına tepki gösterdi. Har, Mullen'in suçlamalarına ilişkin verdiği yanıtta, ''Pakistan'ı ve Pakistan halkını kendinizden uzaklaştırmayı göze alamazsınız. Eğer bunu yapmayı seçerseniz ve eğer onlar böyle yapmayı seçerlerse bunun sonucuna katlanırlar'' diye konuştu.  ABD Senatosuna Pakistan ile ilişkiler konusunda bilgi veren Mullen, Pakistan istihbarat servisi ISI'nın, Afganistan'daki en zorlu ve etkili fraksiyon olan Hakkani örgütüyle yakın bağları olduğunu söylemişti.

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