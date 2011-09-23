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Dünya

Pakistan'dan ABD'ye uyarı İSLAMABAD (A.A)

23 Eylül 2011 23:48

-Pakistan'dan ABD'ye uyarı İSLAMABAD (A.A) - 23.09.2011 - Pakistan hükümeti, kendisini aşırı dinci militanlarla mücadelede ikili oynamakla suçlayan ABD yönetimini uyararak, suçlamalara devam etmesi halinde "bir müttefiki kaybedeceğini" bildirdi. ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen'ın iddialarına cevap veren Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Har, "Pakistan'ı ve Pakistan halkını dışlamayı göze alamazsınız" diye konuştu.  Han, "Eğer bu yolu seçerlerse, bunun bedelini öderler" dedi. Mullen, Pakistan istihbarat servisinin Taliban bağlantılı Hakkani örgütüne ABD büyükelçilik binasına saldırısında destek verdiğini iddia etmişti.  Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada, Pakistan hükümetine Hakkani örgütü ile ilişkisini kesme çağrısı yapmış ve örgütün Afganistan-Pakistan sınırında üslendiği yerleri kapatmasını istemişti. Pakistan Genelkurmay Başkanı Eşfek Pervez Kayani ise, Mullen'ın açıklamasını "çok talihsiz ve gerçeklere dayanmayan" sözler olarak yorumladı.  Kayani, "Pakistan'ı yalnız bırakmak ne adil ne de verimli bir yaklaşım olacaktır" dedi.

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