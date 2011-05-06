-PAKİSTAN'DAN ABD'YE TEPKİ İSLAMABAD (A.A) - 06.05.2011 - Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonla ABD'nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Resmi ziyaret amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te gazetecilere konuşan Gilani, küresel teröre karşı işbirliği içinde oldukları ABD askerlerinin El Kaide liderine yönelik operasyondan önce bilgi vermeden ülkesinin topraklarına girmesini ''egemenlik haklarının ihlal edilmesi'' olarak değerlendirdi. ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiki olduklarını belirten Pakistan Başbakanı, ''Müttefikimiz Amerika ile her zaman istihbarat paylaşımı içindeydik'' dedi. Gilani, ABD ile uzun yıllar öncesine dayanan ilişkilerinin iniş ve çıkışlarla dolu olduğunu fakat son olaydan büyük endişe duyduğunu belirtti.