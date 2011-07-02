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Dünya

PAKİSTAN'DAN ABD'YE OPERASYON UYARISI WASHINGTON (A.A)

02 Temmuz 2011 12:02

-PAKİSTAN'DAN ABD'YE OPERASYON UYARISI WASHINGTON (A.A) - 02.07.2011 - Pakistan, ABD'nin bu ülkedeki Şemsi Hava Üssü'nden Pakistan üzerinde sürdürdüğü insansız hava aracı operasyonlarının durdurulmasını istedi.   AP'nin haberine göre, Pakistanlı yetkililer bu konudaki son taleplerini, iki ülke arasında yapılan üst düzey görüşmelerde, CIA başkanlığından ayrılarak savunma bakanlığını üstlenen Leon Panetta'ya Perşembe günü bildirdi.   Pakistanlı yetkililer, Amerikalılara, geniş bir kapsama sahip taleplerini bildirdiklerini, insansız hava aracıyla ilgili taleplerinin bunun bir parçası olduğunu kaydetti. Verilen bilgiye göre, Pakistan ABD'den, kendilerine önceden bildirilmeden, Pakistan'da militanların bulunduğu noktalara operasyon düzenlememesini istedi.   İngiliz Guardian gazetesi çarşamba günü, Pakistan Savunma Bakanı Ahmet Muhtar'ın, "Amerikalılar gitmeli" dediğini yazmıştı.  Pakistan ile müzakereleri yürüten bir Amerikalı yetkili ise Belucistan vilayetindeki üssün durumunun, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin yeniden yapılandırılması sürecinde gündeme geldiğini ve tartışıldığını belirtmekle yetindi.

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