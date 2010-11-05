-PAKİSTAN'DAKİ UÇAK KAZASINDA ÖLÜ SAYISI 21 İSLAMABAD (A.A) - 05.11.2010 - Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde havaalanı yakınında meydana gelen uçak kazasında ölenlerin sayısı 21 olarak açıklandı. Sivil havacılık idaresinden Pervez George, uçaktaki 21 kişiden kurtulan olmadığını belirtti. George, İtalyan petrol şirketi ENI'nin çalışanlarını taşıyan özel uçaktaki 17 yolcu, 2 pilot, bir teknisyen ve bir güvenlik görevlisinin öldüğünü söyledi. Sözcü daha önce, uçağı bir Amerikan petrol şirketinin kiraladığını, kazada 22 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Sözcü ayrıca pilotunun kalkıştan hemen sonra kontrol kulesini arayıp, uçağın motorlarından birinde sorun olduğunu bildirdiğini belirtmişti. Pakistan ordu sözcüsü Albay Nur Alem de televizyon kanallarına yaptığı açıklamada, kazadan kurtulan olmadığını doğruladı ve cesetlerin tanınmaz halde olduğunu, uçağın ikiye bölündüğünü belirtti.