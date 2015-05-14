Pakistan'daki Taliban saldırısında 47 kişi öldü

Pakistan'da IŞİD'le bağlantılı olduğu bilinen Tehrik-i Taliban üyeleri, ülkenin güneyindeki bir otobüsü durdurarak içinde bulunan şoför dahil 47 kişiyi öldürdü. Görgü tanıkları, 60 kişinin bulunduğu otobüsteki 47 kişiyi öldüren motosikletli saldırganların otobüse binmeden önce "Herkesi öldürün" diye bağırdıklarını açıkladı. Öldürülenlerin hepsinin Şii İsmaili Cemaati üyesi oldukları belirtildi.

Çoğunluğu Sünni olan Pakistan'da IŞİD ve Taliban'la bağlantısı bulunan gruplar, Şiilere ve Hıristiyanlara yönelik benzeri saldırılar gerçekleştireceklerini açıkladı.

Başbakanlık Sözcülüğü Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İslamabad'dan Karaçi'ye giden Şerif'in, "Düşmanlarımız iktisadi olarak kalkınmamızı istemiyor, birlik halinde düşmana karşı mücadele vermek zorundayız. Saldırıyı düzenleyenler yakalanmalı" dediği aktarıldı.