Pakistan'daki sellerde ölü sayısı 1300'ü aştı

T24

80 yılın en büyük afeti

Ülkenin kuzey batısını vuran sellerde kurtarma çalışmalarına 30 binden fazla asker katılırken, binlerce kişinin mahsur durumda olduğu bildiriliyor.Uluslararası Kızılhaç yetkilisi Mike Obrien, uzun vadeli etkileri olacağını kaydettiği sellerin yarattığı felaketin 2005'teki Keşmir, 2008'deki Balücistan deprem felaketlerinden daha ağır olduğunu söyledi.Obrien ekili alanların büyük hasar gördüğünü ve tarlaların bu sen yeniden ekilmesinin imkansız olduğunu kaydetti.Amerika Birleşik Devletleri 10 milyon dolarlık acil yardım yapacağını açıkladı.Bazı bölgelerde sel sularının çekilmekte olduğu, ancak önümüzdeki günlerde de şiddetli yağış beklendiği bildirildi.Acil durum idaresinden bir yetkili, havadan yapılan incelemelerde bazı köylerin sel suları tarafının altında kaldıklarını, hayvanların telef olduğunu, tahıl silolarının da yokolduğunu saptadıklarını söyledi.Ülkenin kuzey batısında sellerden etkilenenlerin sayısının 1 milyonu bulduğu açıklandı.BBC'nin İslamabad'da bulunan muhabiri Aleem Maqbool, selin etkisini gösterdiği bölgelere ulaşıldıkça gerçek tablonun da ortaya çıkmaya başlayacağını söylüyor.Ülkenin kuzeybatı kesimindeki binlerce köyün sellerden etkilendiği, 100 binden fazla evin hasar gördüğü, 5 bin evin su altında kaldığı, en az 60 köprünün ve çok sayıda yolun büyük hasar aldığı açıklandı.Bölgedeki köprülerin yıkılması ve su altında kalması nedeniyle kurtarma çalışmaları, askeri helikopterler ve botlarla yapılıyor.Pakistan hükümeti, Cumartesi gecesi itibarıyla askerlerin 19.000 kişiyi kurtardığını, ancak halen binlerce kişinin mahsur kalmış olduğunu söylüyor.Birleşmiş Milletler'e göre, şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu seller 1 milyon kişiyi etkiledi.Bunun tarihin en şiddetli sellerinden biri olduğu söyleniyor.Yetkililer bölgede 80 yıldan uzun süredir bu düzeyde yağış görülmediğini belirtiyor.Sellerden en çok ülkenin kuzeybatısı etkilenirken, güneybatıdaki Belucistan ve Pencap bölgeleri de yağışlardan zarar gördü.Sel ve su baskınları dolayısıyla yaklaşık yarım milyon kişinin evlerini terketmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.Sellerde yüzlerce kişinin boğulduğu ya da suya kapıldığı, pek çoklarının da heyelanlar veya çöken binalar sonucu öldüğü bildiriliyor.Mağdurların büyük bölümünün, daha ucuz olduğu sel ve heyelana açık bölgelerde yaşamak durumunda olan kırsal ve yoksul kesimdekiler olduğu belirtiliyor.Alçak yerlerde yaşayanlara, yağış süreceği için daha yüksek ve güvenli kesimlere gitme çağrısı yapılıyor.Havayolu yetkilileri de İslamabad'da Çarşamba günü 150'den fazla kişinin ölümüne yol açan uçak kazasında elverişsiz hava koşullarının rol oynamış olabileceğini belirtiyor.