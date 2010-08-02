-PAKİSTAN'DAKİ SELDEN 1,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ İSLAMABAD (A.A) - 02.08.2010 - Pakistan'ın kuzeybatı kesimini vuran muson yağmurlarının neden olduğu sellerde, 1,5 milyondan fazla kişinin etkilendiği bildirildi. Hayber-Paktunva eyaletinin Enformasyon Bakanı Mian İftikar Hüseyin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uluslararası topluma yardım çağrısını yeniledi. Yol ve köprülerde meydana gelen hasar nedeniyle kara yoluyla yardım ulaştırmakta zorlandıklarını belirten Hüseyin, sellerin çekilmesi ve sıcakların artmasıyla salgın hastalıkların baş göstermeye başladığını, temiz su, gıda, ilaç ve çadıra ihtiyaç olduğunu söyledi. Hüseyin, 30 bine yakın kişiye hala ulaşamadıklarını kaydetti. -PENCAP EYALETİNDE 300 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ- Öte yandan, Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde İndus nehrinin taşması sonucu 12 bin ev sular altında kaldı, 300 bin kişi tahliye edildi. Pencap eyaletinden bir yetkili, taşkınlar nedeniyle 250 bin dönümlük tarım arazisinin sular altında kaldığını, binlerce hayvanın da telef olduğunu belirtti. Bu arada, Avrupa Birliği tarafından dün açıklanan 30 milyon avro değerindeki yardımın ardından Çin'in, sellerden etkilenen bölgelerde kullanılmak için 10 milyon yuan (1,5 milyon dolar) bağışta bulunacağı bildirildi. Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), temmuz ayı ortalarında başlayan muson yağmurlarının neden olduğu sellerde şimdiye kadar 1400'den fazla kişinin öldüğü belirtildi.