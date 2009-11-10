Pakistan'daki saldırıda ölü sayısı 30 oldu

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çarsadda kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 30'a, yaralı sayısı ise 100'e çıktı.

Kuzey Batı Sınır Eyaleti (NWFP) bakanlarından Mian İftihar Hüseyin, saldırıda ölenlerin sayısının 30'a çıktığını, 20'si ağır olmak üzere 100 kadar yaralının hastahanelere sevkedildiğini bildirdi.

Pakistan hükümeti, patlamadan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Bir hükümet yetkilisi, yaptığı açıklamada, ''Taliban'ın, geçen ağustos ayında öldürülen liderleri Beytullah Mesud'un intikamını almak için bu patlamaları gerçekleştirdiğine inanıyorum'' dedi.

Çarsadda kenti, NWFP eyaletinde iktidarı elinde bulunduran, Peştun milliyetçiğini ve laikliği savunan, Taliban karşıtı Avami Millet Partisi'nin ideolojik merkezi olarak biliniyor.

Pakistan'ın Afganistan sınırı boyunca uzanan NWFP eyaletinde son 3 günde 3 ayrı yerde meydana gelen patlamalarda, toplam 45 kişi ölmüştü.