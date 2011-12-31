-Pakistan'daki saldırıda ölü sayısı 15 ANKARA (A.A) - 31.12.2011 - Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde dün bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 15'e çıktı. El Arabiya'nın haberine göre bir üst düzey polis yetkilisi, enkazdan 7 ceset daha çıkarıldığını belirtti. Polis, eski federal bakan Nasir Mengal'in oğlunun evinin önünde düzenlenen saldırıda yaralı sayısının da 40 olduğunu açıkladı. Olay yerinde ayrıca 8 kilogram el yapımı bomba imha edildiği, 7 de el bombası bulunduğu kaydedildi. Bir başka polis memuru, saldırıyı kimin düzenlediğinin henüz açıklık kazanmadığını söyledi, ancak isyancı Beluçistan Kurtuluş Ordusu'nun sözcüsü Mirak Beluç, Ketta'daki gazetecileri arayarak, saldırının sorumluluğunu üstlendi. Beluç, saldırıyı "vatan hainlerine ders vermek için düzenlediklerini" söyledi.