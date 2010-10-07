-PAKİSTAN'DAKİ SALDIRIDA ÖLÜ SAYISI 102 PEŞAVER (A.A) - 10.07.2010 - Pakistan'ın Afganistan sınırındaki aşiret bölgesinde dün düzenlenen 2 intihar saldırısında ölenlerin sayısı 102'ye yükseldi. Hükümet yetkilisi Mirac Din, yapılan son belirlemelere göre, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Mohmand'ın Yakaghund köyünde düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 102, yaralıların sayısının da 115 olduğunu söyledi. Pakistanlı yetkililerce dün yapılan açıklamada birkaç saniye arayla düzenlenen 2 intihar saldırısında, 65 kişinin öldüğünü, 112 kişinin yaralandığını belirtmişti. Yetkililer, ölenler arasında çocuklar ve kadınların da bulunduğunu ve patlamada yakınlarda bulunan bir cezaevinin hasar görmesi sonucu bazı mahkumların kaçtığını bildirmişti.