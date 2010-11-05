-PAKİSTAN'DAKİ SALDIRIDA 50 ÖLÜ PEŞAVER (A.A) - 05.11.2010 - Pakistan'da bir camiye düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 50'ye çıktı. Yerel yetkililer, Peşaver kenti yakınlarındaki Darra Adam Hel bölgesinde bir Sünni camisine cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda 50 kişinin öldüğünü, 80 kişinin yaralandığını belirtti. -TALİBAN ÜSTLENDİ- İntihar saldırısını Taliban üstlendi. Haber televizyonu GEO, Peşaver kenti yakınlarındaki Darra Adam Hel bölgesinde bir Sünni camisine Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıyı, Pakistan Talibanı'nın üstlendiğini duyurdu. Ancak AP'nin haberi doğrulatmak için aradığı örgüt sözcüleri, henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı. Yerel bir hükümet yetkilisi de caminin hedef alınmasının nedeninin Taliban karşıtı aşiret üyelerinin zaman zaman burada toplanması olabileceğini kaydetti, ancak saldırı anında böyle bir toplantı yapılmadığını da sözlerine ekledi.