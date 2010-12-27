-PAKİSTAN'DAKİ ROKET SALDIRISI: 12 ÖLÜ PEŞAVER (A.A) - 27.12.2010 - Pakistan istihbarat örgütü yetkilileri, ülkenin kuzeybatısında insansız Amerikan uçağının roket saldırısında ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. Yetkililer, Afganistan sınırındaki kuzeybatı aşiretler bölgesinde ateşlenen 6 roketin iki aracı vurması sonucu, can kaybı sayısının artabileceğini de söyledi. Kuzey Veziristan'da Taliban ve El Kaide örgütünü hedef alan bu roket saldırısında sivillerin zarar görüp görmediği hakkında henüz bir bilgi verilmedi.