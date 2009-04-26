Pakistan'daki patlamada 12 çocuk öldü

Pakistan'ın kuzeybatısında bir bombanın infilak etmesi sonucu 12 çocuğun öldüğü bildirildi.



Yerel bir polis yetkilisi, çocukların bombayı Lukman Banda bölgesinde bir ilkokul önünde bulduğunu belirtti.



Patlamanın meydana geldiği bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle olayla ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi ancak ölü sayısının artabileceği açıklandı.



Pakistan'da 12 çocuğun ölümüne neden olan bombanın, çocuklar onu top sanarak oynadığı sırada infilak ettiği bildirildi.



Yerel polis yetkilisi Said Zaman, çocukların bombayı bir ilkokul yakınında bulduklarını ve bombayı top sandıklarını belirtti.



Bombanın, çocuklar oynadığı sırada infilak ettiğini söyleyen yetkili, patlamada 5-13 yaşında 7 erkek ve 5 kızın öldüğünü ifade etti.



Ölen çocuklardan 7'sinin aynı aileden olduğu bildirildi.



Patlamada biri kadın 4 kişinin yaralandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

