T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'daki patlamada 12 çocuk öldü

26 Nisan 2009 08:58

Pakistan'ın kuzeybatısında bir bombanın infilak etmesi sonucu 12 çocuğun öldüğü bildirildi.

Yerel bir polis yetkilisi, çocukların bombayı Lukman Banda bölgesinde bir ilkokul önünde bulduğunu belirtti.

Patlamanın meydana geldiği bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle olayla ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmedi ancak ölü sayısının artabileceği açıklandı.

Pakistan'da 12 çocuğun ölümüne neden olan bombanın, çocuklar onu top sanarak oynadığı sırada infilak ettiği bildirildi.

Yerel polis yetkilisi Said Zaman, çocukların bombayı bir ilkokul yakınında bulduklarını ve bombayı top sandıklarını belirtti.

Bombanın, çocuklar oynadığı sırada infilak ettiğini söyleyen yetkili, patlamada 5-13 yaşında 7 erkek ve 5 kızın öldüğünü ifade etti.

Ölen çocuklardan 7'sinin aynı aileden olduğu bildirildi.

Patlamada biri kadın 4 kişinin yaralandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24