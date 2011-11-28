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Dünya

Pakistan'daki NATO'nun özürünü kabul etmiyor İSLAMABAD (A.A)

28 Kasım 2011 11:17

-Pakistan'daki NATO'nun özürünü kabul etmiyor İSLAMABAD (A.A) - 28.11.2011 - Pakistan ordusu, önceki gün NATO helikopterlerinin Afganistan'daki bir askeri kontrol noktasına düzenlediği ve 24 askerin ölümüne yol açan saldırıya sert tepki gösterdi. Pakistan ordu sözcüsü Tümgeneral Ahtar Abbas, NATO'nun özrünü kabul etmediklerini belirterek, ''NATO'nun soruşturma başlatmasını ve pişmanlık ifadelerini yeterli bulmuyoruz'' dedi. Son üç yılda Pakistan topraklarına düzenlenen NATO saldırılarında 72 askerlerini kaybettiklerini, 250'den fazla askerin yaralandığını kaydeden Abbas, son NATO saldırısının ciddi sorunlara neden olabileceğini söyledi. Bu arada, ülke genelinde düzenlenen protestolarla NATO saldırısı kınanıyor. Dün Karaçi ve Lahor kentlerindeki protestolardan sonra bugün de başkent İslamabad'da hukukçular NATO saldırısına tepki için eylem yapıyor.

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