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Dünya

Pakistan'daki NATO saldırısı: Ölü sayısı 25 YAKKAGUND (A.A) 

26 Kasım 2011 11:38

-Pakistan'daki NATO saldırısı: Ölü sayısı 25 YAKKAGUND (A.A) - 26.11.2011 - Afganistan'daki NATO helikopterlerinin, Pakistan'daki bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda ölen Pakistanlı asker sayısı 25'e çıktı. Bölgedeki Pakistanlı istihbarat yetkilileri, Afganistan sınırının 2,5 kilometre uzağındaki Salala kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 25 askerin öldüğünü, 14'ünün yaralandığını belirtti. Bir Pakistan ordu sözcüsü de saldırıyı doğrulayarak, saldırının şafaktan önce aşiret bölgesi Muhmand'da düzenlendiğini söyledi. Saldırının, Amerikalı General John Allen'ın Pakistan Genelkurmay Başkanı Eşfak Pervez Kayani ile sınır kontrolü ve işbirliği konularını görüşmesinden bir gün sonra düzenlendiğine dikkat çekildi. Afganistan'da NATO liderliğindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) sözcüsü ise sınırın yakınındaki olaydan haberdar olduklarını, olayla ilgili ayrıntılı bilgi topladıklarını kaydetmişti.

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