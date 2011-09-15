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Dünya

Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 26 oldu PEŞAVER (A.A)

15 Eylül 2011 19:38

-Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 26 oldu PEŞAVER (A.A) - 15.09.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 26'ya çıktı. Polis, Afganistan sınırı yakınındaki Aşağı Dir bölgesinde bulunan Candol kentinde düzenlenen intihar saldırısında 26 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını belirtti. Candol'daki eski bir aşiret mensubunun cenaze töreni sırasında düzenlenen saldırıda hedefin Taliban karşıtı milis güçler olduğu bildirildi. Daha önce, saldırıda 18 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

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