Pakistan'daki intihar saldırısında 33 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kohat kenti yakınlarında bir intihar komandosunun bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 33'e yükseldiği bildirildi.

Polis ve görgü tanıkları, başkent İslamabad'ın 150 kilometre güneybatısındaki Kohat yakınlarında düzenlenen saldırıda yol kenarındaki dükkanların yıkıldığını belirtti.

Bölge sakinlerinden eski yargıç İbn-i Ali, patlamada bir lokantayla bazı dükkanların yıkıldığını, evi bir kilometre ötede olmasına rağmen patlamanın, "sanki komşuda olmuş gibi büyük olduğunu" söyledi.

Polis sözcüsü de 33 kişinin ölümüne, 80 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıda 150 kilogram patlayıcı kullanıldığının tahmin edildiğini ifade etti.

Saldırının olduğu saatlerde insanların Ramazan Bayramına hazırlık için alışveriş yaptığı kaydedildi.

Kohat'ın, çoğunlukla asker ve ailelerinin ikamet ettiği, Afganistan sınırı yakınlarında, "kanun tanımaz" Peştunların yaşadığı bölgeye yakın olduğu belirtiliyor.

Polis yetkilileri, intihar saldırısıyla, son zamanlarda Orakzai bölgesindeki Taliban militanlarına yönelik operasyonlarını yoğunlaştıran güvenlik güçlerinden intikam alınmak istendiğini kaydediyor.