T24 LogoT24 Logo
Dünya

PAKİSTAN'DAKİ İNSANSIZ UÇAK SALDIRISI İSLAMABAD (A.A)

05 Ekim 2010 00:49

-PAKİSTAN'DAKİ İNSANSIZ UÇAK SALDIRISI İSLAMABAD (A.A) - 04.10.2010 - Pakistan'ın Mirali kentindeki bir camiye bugün ABD'ye ait insansız uçakla düzenlenen saldırıda ölen 8 militandan 5'inin Türk kökenli Alman vatandaşı olduğu bildirildi. Yerel emniyet makamları, ABD insansız uçağının saldırısında 5 Türk asıllı Alman vatandaşı ile 3 yerel militanın öldüğünü belirterek, yetkililerin ölen militanlar ile ilgili daha çok bilgi edinmeye ve özellikle hangi gruba ait olduklarını öğrenmeye çalıştıklarını belirttiler. Pakistanlı istihbarat yetkilileri de, saldırıda ölen Alman vatandaşlarının oraya terör eğitimi almaya gittiklerini ve İslami Cihad adlı bir gruba katıldıklarını kaydettiler. Yetkililerin daha önceki açıklamasında, saldırıda ölen 8 kişinin de Alman militan olduğu belirtiliyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24