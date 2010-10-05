-PAKİSTAN'DAKİ İNSANSIZ UÇAK SALDIRISI İSLAMABAD (A.A) - 04.10.2010 - Pakistan'ın Mirali kentindeki bir camiye bugün ABD'ye ait insansız uçakla düzenlenen saldırıda ölen 8 militandan 5'inin Türk kökenli Alman vatandaşı olduğu bildirildi. Yerel emniyet makamları, ABD insansız uçağının saldırısında 5 Türk asıllı Alman vatandaşı ile 3 yerel militanın öldüğünü belirterek, yetkililerin ölen militanlar ile ilgili daha çok bilgi edinmeye ve özellikle hangi gruba ait olduklarını öğrenmeye çalıştıklarını belirttiler. Pakistanlı istihbarat yetkilileri de, saldırıda ölen Alman vatandaşlarının oraya terör eğitimi almaya gittiklerini ve İslami Cihad adlı bir gruba katıldıklarını kaydettiler. Yetkililerin daha önceki açıklamasında, saldırıda ölen 8 kişinin de Alman militan olduğu belirtiliyordu.