-PAKİSTAN'DAKİ GRİZU PATLAMASI: 21 ÖLÜ KETTA (A.A) - 21.03.2011 - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında ölenlerin sayısı 21'e çıktı. Yetkililer, eyaletin başkenti Ketta'nın 40 kilometre doğusundaki madende 31 işçinin de mahsur kaldığını bildirdi. Mahsur kalan işçilerin hayatta kalma şanslarının azaldığı belirtildi. Pakistan'da dün meydana gelen olayda 6 işçinin öldüğü, 46 işçinin madende mahsur kaldığı kaydedilmişti. Pakistan baş madencilik müfettişi İftihar Ahmed, madenin tehlikeli olduğu konusunda iki hafta önce uyarıda bulunulduğuna işaret ederek, yapılan uyarıların gözardı edildiğinin belirlendiğini bildirmişti.