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Dünya

Pakistan'daki fabrika yangınlarında en az 200 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi ve Lahor kentlerinde meydana gelen yangınlarda en az 200 kişi hayatını kaybetti

12 Eylül 2012 13:46

Pakistan'da Karaçi ve Lahor kentlerindeki iki ayrı fabrikada çıkan yangında en az 200 kişi hayatını kaybetti. Peş peşe çıkan yangınlar akıllara sabotaj şüphesini getirdi. Ancak yetkililer, yangınların sabotaj sonucu çıktığı konusunda bir bulguya ulaşılmadığını söyledi.

Pakistanlı yetkililer, güneydeki Karaçi kentinde dün bir konfeksiyon fabrikasında çıkan yangında ölenlerin sayısının 200'e çıktığını belirtti.

Polis yetkilisi Emced Faruki, yangında onlarca kişinin de yaralandığını ifade etti.

Lahor kentindeki ayakkabı fabrikasında meydana gelen yangında da 21 kişi hayatını kaybetti.

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin birçoğunun fabrikalarda acil çıkış kapısı olmadığı için kaçamadığı, binalarda yangın alarmı ve yangın söndürme tüpü gibi temel güvenlik araçlarının bulunmamasının da can kaybını artırdığı belirtildi.

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