Pakistan’daki depremde ölü sayısı 328'e yükseldi

Pakistan'ın güney batısındaki Belucistan bölgesinde dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki şiddetli depremde en az 328 kişi öldü.

Dün yerel saatle öğleden sonra dört buçukta meydana gelen depremde çok sayıda ev yıkılırken, yörede yaşayan binlerce kişi geceyi dışarıda geçirdi.

Görgü tanıklarının aktardıklarına göre depremden sonra Gwadar limanı açıklarından denizde yeni bir küçük ada belirdi.

Gwadar Emniyet Müdürü Pervez Umrani halkın, yaklaşık dokuz metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğindeki adayı görmek için adaya yakın kumsalda toplandığını aktardı. Belucistan Pakistan’ın en büyük ama aynı zamanda en az nüfusa sahip eyaleti.

Belucistan deprem kuşağında yer alıyor. Geçen Nisan ayında merkez üssü güneydoğu İran olan 7,8 büyüklüğündeki depremde Belucistan'da 35 kişi ölmüştu.

Bu son kuvvetli deprem Karaçi, Hyberabad ve Delhi’den de hissedildi.

Awaran bölgesindeki bazı köylerin tamamen yıkıldığı haberleri geliyor.

Belucistan’daki eyalet yönetimi sözcüsü Jan Buledi can kayıplarının büyük kısmının Awaran ve çevresindeki köylerde meydana geldiğini söyledi ve ölü sayısının artabileceği uyarısında buludu.

Depremde en az 340 kişi de yaralandı. Buledi, yerel hastanelerde yaralıları tedavisi için boş yer kalmadığını da belirtti. Pakistan Ordusu da yardım için bölgeye 200 askerini yolladı.