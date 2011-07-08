-PAKİSTAN'DAKİ ÇATIŞMALARDA ÜÇ GÜNDE 81 KİŞİ ÖLDÜ İSLAMABAD (A.A) - 08.07.2011 - Pakistan'ın güneyindeki Karaçi'de, etnik ve siyasi kökenli çatışmalarda 15'i son 24 saat içinde olmak üzere 3 günde 81 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Karaçi Polis Müdürü Saud Mirza, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Haradar ve Orangi mahallelerinde 15 kişinin daha kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldüğünü, siyasi ve etnik nedenlerden kaynaklanan şiddet olaylarında son üç günde 81 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik, bin kadar özel eğitimli askerin kentin hassasiyeti yüksek bölgelerine yerleştirildiğini fakat çoğunluğu motosikletli kişilerden oluşan saldırganların olay yerinden kaçtıklarını ve kentte şiddetin önüne geçmekte zorlandıklarını belirtti. Bu arada Sind Eyaleti Valisi Seyid Kaim Ali Şah'ın, şiddet olaylarını durdurmak amacıyla kentin üst düzey yöneticileri, siyasi parti liderleri ve kanaat önderlerini toplantıya çağırdığı duyuruldu. Pakistan'ın ekonomi ve ticaret merkezi 20 milyon nüfuslu Karaçi'de, Hindistan göçmenleri, Peştunlar ve Pakistan Halk Partisi taraftarları arasında geçmişi uzun yıllara dayanan düşmanlık ve kan davası nedeniyle meydana gelen çatışmalarda her yıl yüzlerce kişi ölüyor.