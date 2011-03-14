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Dünya

PAKİSTAN'DAKİ ÇATIŞMALARDA 12 KİŞİ DAHA ÖLDÜ İSLAMABAD (A.A)

14 Mart 2011 10:39

-PAKİSTAN'DAKİ ÇATIŞMALARDA 12 KİŞİ DAHA ÖLDÜ İSLAMABAD (A.A) - 14.03.2011 - Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde son haftalarda tırmanan etnik ve siyasi nedenli çatışmalarda dün gece 12 kişinin daha öldüğü bildirildi. Kentte güvenlik önlemlerini artan, ancak çatışmaların önüne geçemeyen bölgesel yönetim, ek tedbirler alarak, bazı kamu birimleri ve okulları kapattı, toplu ulaşımı durdurdu, devriye gezen polis sayısını artırdı. Pakistan'ın ticari ve ekonomik başkenti olan Karaçi'de son bir haftadır çatışmalarda 50'ye yakın kişi öldü, onlarca halk otobüsü ve otomobil ateşe verildi. 20 milyon nüfuslu kentte Sindiler, Peştunlar ve Hindistan göçmenleri ile Sünniler ve azınlıktaki Şiiler arasında geçmişi uzun yıllar öncesine uzanan düşmanlık bulunuyor. Karaçi'de geçen yıl meydana gelen şiddet olaylarında 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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