Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Polisin verdiği bilgilere göre, Pakistan'ın kuzeyinde 40'tan fazla kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Uçağın Çitral- İslamabad seferini yaptığı sırada Havelian bölgesi yakınında düştüğü bildirildi. Reuters'in haberine göre, kurtarma ekipleri yola çıktı.

Havayolları Sözcüsü, uçakta 37 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu açıkladı.

Pakistan Havayolları'na ait uçağın kayıp olduğu bildirilmişti. PK-661 sefer sayılı uçağın öğleden sonra saatlerinde radardan çıktığı ve kule ile bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Kazadan sağ kurtulan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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dpa/Reuters, BÖ/GA