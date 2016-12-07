Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Çitral - İslamabad seferini yapan yolcu uçağının Havelian bölgesi yakınlarında düştüğü bildirildi. Uçakta mürettabat dahil 47 kişinin bulunduğu belirtildi.

AFP'nin haberine göre havayolu yetkilileri Pakistan'da bir uçağın 47 yolcusu ile birlikte radardan kaybolduğu ve uçağın kısa bir süre sonra düştüğünün tespit edildiği açıkadı.

Uçağın 47 yolcusu ve mürettebatıyla birlikte Chitral kentinden İslamabad'a gittiği açıklandı.

Pakistan'ın Çitral kentinden TSİ 13.30'da havalanan uçağın 14.40'ta başkent İslamabad'a iniş yapması bekleniyordu.

Öte yandan Abbotabad yakınlarında yaşayan yerel halk henüz yeni düşen ve yanmakta olan uçağın enkazından fotoğraflar paylaştı. Hükümet görevlisi Taj Muhammad Khan, Reuters'e yaptığı açıklamada bölgedeki tanıklardan alınan bilgiye göre yolcuların tanınmayacak şekilde yandığı ve kurtulan olmasının mucize olacağını söyledi.