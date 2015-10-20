Pakistan'da yolcu otobüsüne zaman ayarlı bomba: 11 ölü

Pakistan'ın Ketta şehrinde seyir halindeki otobüste patlayan bomba 11 kişinin ölümüne, 23 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

DHA'dan Özge Düzgün'ün haberine göre, Pakistan İçişleri Bakanı Ekber Hüseyin Durani yaptığı açıklamada Cuma günü otobüsün şehir merkezinden, Saryab kasabasına gitmekte olduğunu ve yapılan soruşturmaya göre patlamanın otobüsün içine gizlenmiş bombanın inflak etmesi sonucu yaşandığını açıkladı.

Polis müdürü Imtiaz Shah ise yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu otobüste zaman ayarlı bomba kullanıldığını açıkladı. Patlamayı henüz üstlenen olmazken bölgede faal IŞİD militanlarının bulunduğu biliniyor.