Pakistan'da yiyecek kavgası başladı

T24- Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'da, yeterli miktarda yardım alamayan halkın sabrı taşıyor. Afetzedeler, yiyecek ve su için zaman zaman kavgaya tutuşuyor.



Selin etkisinin en çok hissedildiği Sind eyaletine, yeterli miktarda yardım gelmediği için gerginlik artıyor.



Kısıtlı miktardaki yiyecek ve su için mücadele eden afetzedeler, ellerine geçirdikler kap kacakla birbirine saldırdılar. Olaylar ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erebildi.



Halk, yardımların etkili şekilde dağıtılamamasından şikayetçi. Derme-çatma çadırlarda yaşayan afetzedeler, sadece gündüzü değil, geceyi de uzun yardım kuyruklarında bekleyerek geçiriyor.



İndus Nehri'nde yükselen sular nedeniyle, kamplar her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor.



Hiçbir altyapının bulunmadığı kamplarda salgın hastalıkların baş göstermesinden endişe ediliyor.