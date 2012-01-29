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Dünya

Pakistan'da yanlış ilaçtan ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi İSLAMABAD (A.A)

29 Ocak 2012 17:45

-Pakistan'da yanlış ilaçtan ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi İSLAMABAD (A.A) - 29.01.2012 - Pakistan'ın Pencap eyaletinde kalp hastalarına ücretsiz dağıtılan ilaçtan ölenlerin sayısı 116'ya yükseldi. Bölgesel yönetimin sağlık bakanlığı yetkilileri, bazı ilaçlardaki hatalı etken maddenin kemik iliği ve kandaki beyaz hücrelerin azalmasına sebep olması nedeniyle 116 kişinin öldüğünü açıkladı. Pencap sağlık bakanlığından yapılan açıklamada ise, skandalda sorumluluğu bulunan üst düzey bütün yöneticilerin görevlerinden alarak soruşturmanın genişletilmesi için ilgili makamlara talimat verildiği duyuruldu. Eyaletteki yanlış ilaç uygulaması nedeniyle bazılarının durumu ağır 300 kadar kişi tedavi altında bulunduruluyor. Pakistan'da son yılların en büyük sağlık skandalı gecen hafta ortaya çıkmıştı. Polis bugüne kadar doktor ve firma sahiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi tutukladı.

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