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Dünya

Pakistan'da yanlış ilaçtan 87 kişi öldü

Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde yanlış ilaç kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87'e yükseldi.

25 Ocak 2012 02:00


T24 - Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde yanlış ilaç kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87'e yükseldi.

Yerel hükümetin sağlık bakanlığı yetkilisi Dr. Cavid Akram yaptığı açıklamada, Pencap Kardiyoloji Enstitüsünde yanlış ilaç kullanılan hastalardan 87'sinin son üç günde hayatını kaybettiği, 200 kadar kişinin de yanlış ilaç kullanımı nedeniyle tedavi altına alındığını bildirdi.

Ölümlerin, ilaçların yanlış depolama nedeniyle gerçekleştiği, sorumlu kişilerin tutuklandığı açıklanmıştı.





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