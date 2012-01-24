-Pakistan'da yanlış ilaç 74 kişiyi öldürdü İSLAMABAD (A.A) - 24.01.2012 - Pakistan'ın doğusundaki Lahor kentinde yanlış ilaç kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi. Yerel hükümetin sağlık bakanlığı yetkilisi Dr. Cavid Akram, Pencap Kardiyoloji Enstitüsünde yanlış ilaç kullanılan hastalardan 74'ünün hayatını kaybettiği, 200 kadar kişinin de yanlış ilaç kullanımı nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı. Tedavi gören çok sayıda hastanın durumunun ağır olduğunu belirten Akram, eyalet genelinde bütün hastanelerde ölüme yol açan ilaçların yasaklandığını kaydetti. İlaçların yanlış depolandığı, ilaç firmasında görevli üç kişinin tutuklandığı bildirildi.