Pakistan'da yağış, yardım çalışmalarını aksatıyor

T24- Pakistan'da ağır yağışın sürmesi nedeniyle ülkenin geniş kesimlerini etkileyen şiddetli sellerden zarar gören 14 milyon kişiye yardım çalışmaları sekteye uğruyor.



Ülkenin kuzey-batısında helikopterlerle yürütülen yardım çalışmaları askıya alınırken, güneyde kırmızı alarma geçildi.



Güneydeki Sind eyaletinde bir baraj taştı.



Mühendisler dev Tarbela ve Mangla barajlarının da maksimum düzeylerine yakın olduğu uyarısında bulunuyor.



Yüzlerce köy sular altında kalırken, Indüs nehri yakınlarında yaşayan yarım milyona yakın kişi evlerinden tahliye edildi.



Son 80 yılın en şiddetli selleri en az 1600 kişinin ölümüne neden oldu.



Ülkenin kuzey batısında gelişmeleri izleyen BBC muhabiri Alim Makbul, suların çekilmiş olduğu bazı kesimlerin yeniden sular altında kaldığını ve açılan yolların kapandığını söylüyor.



BM Dünya Gıda Programı'ndan Amcad Cemal de "işler kötüye gidiyor; yağmur yeniden başladı, bu da yardım çalışmalarımızı sekteye uğratıyor" diyor.



Sind eyaletinde, yetkililerin halkı evlerini tahliye etmeye çağırmasına rağmen insanlar yaşadıkları yerlerden ayrılma konusunda isteksiz.



Kot Addu ve yakınındaki Layyah bölgelerinin büyük kısmında suyun düzeyi, sadece ağaç tepeleri görülebilecek kadar yükselmiş durumda.



Süren muson yağmurları ve İndüs Irmağı'nın yükselmesi yüzünden Pencap eyaletinde de binlerce kişi evlerini terketmek zorunda kaldı.



Pakistan'ın 'tahıl ambarı' olarak bilinen Pencap'da, 1300'den fazla köy sellerden zarar gördü ve en az 25 bin ev tahrip oldu.



Yönetim eleştiriliyor



Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Avrupa ziyaretini iptal etmediği için yoğun eleştirilere hedef oldu.



Ancak Zerdari BBC'ye verdiği mülakatta bakanlar kurulunun kurtarma çalışmalarını yakından izlediğini ve kendisini bilgilendirdiklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı ziyarette bulunduğu ülkelerden sel konusunda yardım sözü aldığını da belirtti.



Başbakan Yusuf Rıza Gilani, sellerde mahsur kalan 100 bin kadar kişinin kurtarıldığını belirtti.



Askeri birlikler deniz motoru ve helikopterlerle köylüleri daha yüksek yerlere naklediyorlar.



Ancak hükümet ve sivil toplum örgütleri, yardım malzemelerini sellerden en çok zarar gören bölgelere ulaştırmada zorluklar yaşıyor.



Sel mağdurları, yetkilileri kurtarma ve yardım ulaştırma konusunda yetersiz kalmakla suçluyor.



