Pakistan'da voleybol maçı yakınında saldırı

T24 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki Baunu bölgesinde, açık havada bir voleybol maçının oynandığı saha yakınında bomba patladı.



BBC'nin haberine göre bir polis yetkilisi, intihar saldırısı sonucu 88 kişinin öldüğünü söyledi. Bölgede çok sayıda yaralını da bulunduğunu belirten yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini ifade ettiler.



İntihar eylemcisinin maçın oynandığı alana yürüyerek geldiği ve üzerindeki bompayı patlattığını belirtiliyor.



Yetkililer, şiddetli patlamanın ardından çevredeki bazı evlerin de yıkıldığını açıkladı.



Saldırının düzenlendiği Lakki Marvat kasabası, aşiretlerin etkin oldukları Kuzey ve Güney Veziristan bölgelerine yakın bir yer.



Lakki Marvat'taki saldırının, bölge halkının militanları uzaklaştırmak için kendi milis gücünü oluşturmasına misilleme olareak düzenlenmiş olabileceği bildiriliyor.



ABD'den füze saldırısı



Pakistan'daki son saldırı aynı zamanda, ABD'nin Afganistan sınırı yakınındaki Kuzey Veziristan bölgesindeki bir füze saldırısını izliyor.



İnsansız bir uçakla düzenlenen bu saldırıda, militan olduklarından şüphelenilen üç kişi ölmüştü.



ABD iki gün içinde ikinci kez bölgede bu tip bir saldırı düzenliyor.



Pakistan, ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerinden olsa da ülkenin yetkilileri sık sık insansız uçaklarla düzenlenen saldırılara karşı.



Yetkililer, bu tip saldırıların verimli olmadıklarını zira ülke halkının tepkisini çektiğini söylüyor.



Pakistan'ın Kuzey ve Güney Veziristan bölgeleri, militanların güçlü oldukları alanlar olarak biliniyor.



Bu bölgelerden Pakistan'ın kuzaybatısına ve Afganistan'ın doğusuna saldırılar düzenleniyor.



Pakistan ordusu ise Ekim ayından bu yana Güney Veziristan'daki militanlara karşı büyük bir askeri operasyon yürütüyor.



Operasyon sonrası ülke çapında düzenlenen saldırılarda 500'den fazla kişi ölmüştü.