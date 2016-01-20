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Dünya

Pakistan'da üniversiteye silahlı saldırı; çok sayıda ölü ve yaralı var!

Saldırıyı Taliban üstlenirken, silahlı saldırganlar öldürüldü

20 Ocak 2016 09:23

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çarseda'da bir üniversiteye silahlı saldırı düzenlendi. Polis en az 21 kişinin öldüğünü açıklarken saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. 

Sputnik'te yer alan habere göre, dört kişi oldukları belirtilen saldırganların yerleşkenin arka kapısından girdiği ve saldırı esnasında öğretmen ve öğrencilerin yerleşkede olduğu öğrenildi.

​Yaralı veya ölü sayısına ilişkin olarak ise resmi bir açıklama yapılmasa da Reuters ajansı 1 kimya profesörünün öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını, çoğu öğrencinin kurtarıldığını ama saldırganların hâlâ yerleşkede olduğunu yazdı. 

​Bir güvenlik yetkilisi 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma ekibinden biri de 8 ölü olduğunu aktardı. Polisten yapılan açıklamada da 6 ölü olduğu bilgisi verildi. ​Pakistan merkezli Daily Pakistan gazetesi ise saldırıda en az 20 öğrenci ile eğitimcinin ve biri polis beş güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. 50’ye yakın da yaralı bulunduğu yazıldı.

Öte yandan polis, 2 patlama sesinin yükseldiği yerleşkede silah seslerinin kesilmediğini ve saldırganları yakalamak için başlatılan operasyonun sürdüğünü aktardı. Ordu Sözcülüğü, 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin yerleşkesindeki kız yurdunun hedef alındığını, dört saldırganın da öldürüldüğünü açıkladı.

New York Times'a konuşan bir üst düzey yetkili ölü sayısını 19 olarak açıkladı.

 

 

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