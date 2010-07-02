Pakistan'da türbeye saldırı: 35 ölü

T24

Pakistan'ın Lahor kentindeki üç bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 35 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.Kent yetkilileri, saldırıların, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bir evliyanın türbesinde akşam saatlerinde düzenlendiğini söyledi.İntihar saldırısı olduğu tahmin edilen saldırılardan birinin türbenin girişinde ikincisinin ise zemin katta yapıldığı bildirildi.Polis ise iki intihar saldırısı sonrasındaki üçüncü patlamanın kaynağının araştırıldığını söyledi.