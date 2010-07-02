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Dünya

Pakistan'da türbeye saldırı: 35 ölü

Binlerce kişinin ziyaret ettiği bir evliyanın türbesinde iki patlama meydana geldi, 100'e yakın da yaralı var.

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - Binlerce kişinin ziyaret ettiği bir evliyanın türbesinde iki patlama meydana geldi, 100'e yakın da yaralı var.

Saldırının düzenlendiği türbe

Pakistan'ın Lahor kentindeki üç bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 35 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.

Kent yetkilileri, saldırıların, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği bir evliyanın türbesinde akşam saatlerinde düzenlendiğini söyledi.

İntihar saldırısı olduğu tahmin edilen saldırılardan birinin türbenin girişinde ikincisinin ise zemin katta yapıldığı bildirildi.

Polis ise iki intihar saldırısı sonrasındaki üçüncü patlamanın kaynağının araştırıldığını söyledi.


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